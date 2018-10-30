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برلمان

وزير التنمية المحلية: التوك توك أضاع على الدولة 11 مليار جنيه

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود فايد
قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، إن التوك توك أضاع على الدولة من ٧ لـ ١١ مليار جنيه، وتم حصر ١٩٥ ألف توك توك، لكن العدد يتعدى المليون.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجيني.

وأضاف الوزير أن مشكلة التوك توك تتمثل فى عدم الترخيص له كمركبة أو استصدار رخص للسائقين وليس إضافة عن مسئوليته عن وقوع بعض الجرائم، لافتا إلى أن ليس هناك خطوط سير أو ومواقف مخصصة له.

وفى هذا السياق، أكد الوزير أن إتجاه الحكومة خلال الفترة المقبلة هو توفير البنية اللوجيستية للمواقف فى المحافظات ثم طرحها على الشركات والمستثمرين.

وقال شعرواى: إن الدولة ليس لديها القدرة الصرف على إدارة المشروعات من موازنتها العامة المعبئة للنهاية، كما أن موظف المحليات حتى لو تم تدريبه لن يكون لديه القدرة على إدارة كافة المشروعات إذا شاركت فيها الدولة خاصة فى ظل ضعف مرتبات العاملين فى المحليات.
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