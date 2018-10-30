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أخبار البلد

توفيق عكاشة يطل ببرنامج أنا وابن عمي بنساعد الغريب على راديو النيل

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 08:36 م
صدى البلد
أماني نوار
قامت جمعية رسالة للأعمال الخيرية بالتعاون مع راديو النيل بإطلاق برنامج "أنا وابن عمي بنساعد الغريب" بشكل يومي ماعدا الجمعة والسبت على محطتي نغم إف إم وميجا إف إم يطل فيها الدكتور توفيق عكاشة على المستمعين لمدة 5 دقائق 3 مرات يوميًا من أجل الحديث عن آخر تطورات المبادرة التي تحمل نفس اسم البرنامج، والتي تهدف إلى الربط بين أصحاب الإحتياجات أو المشاكل للتواصل مع الأشخاص القادرين على تقديم جميع أنواع المساعدات.

تأتي هذه المبادرة في إطار التشجيع على نشر قيم العطاء والكرم في المجتمع، حيث بدأت الفكرة بتأسيس جروب على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" والذي وصل عدد أعضائه لأكثر من نصف مليون مستخدم، الذي توسع بعد ذلك إلى موقع وتطبيق إلكتروني على الهواتف الذكية لتسهيل وصول المبادرة لأكبر عدد من المحتاجين وأصحاب الخير على مستوى الجمهورية.

وقال طارق أبو السعود –الرئيس التنفيذي لشبكة راديو النيل: " يشرفنا استضافة هذا البرنامج على محطاتنا، حيث أنه برنامج توعوي، يهدف إلى خدمة المصريين في حاجة للمساعدة. وقد أردنا أن نصبح جزءًا من هذه المبادرة لإيماننا بأهمية دور الإعلام المصري الواعي ودور الراديو الذي يحقق نسب استماع كبيرة وبالتالي يصل إلى المزيد من الجمهور وأهل الخير، مما يساهم في نشر هذه المبادرة وما تروج له من قيم اجتماعية إيجابية كما يساهم في التوعية بأهمية مساعدة الغير والتكاتف من أجل تحقيق سبل معيشة أفضل."

من جانبه قال شريف عبدالعظيم من جمعية رسالة: "إن الهدف من هذه المبادرة أن نصبح حلقة وصل بين أصحاب المشاكل وبين القادرين على تقديم مساعدات عينية وخدمية وتقديم بعض الحلول بشكل سريع وبمنتهى الحرفية."

يذكر أن بدايات رسالة كانت في عام 1999 كنشاط طلابي، لتتحول بعد ذلك في عام 2000 الى جمعية خيرية مشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية. والآن أصبح لرسالة أكثر من 60 فرعًا تنتشر في أنحاء مصر، ويتطوع بها كل عام أكثر من 200 ألف متطوع يخدمون ملايين المصريين في حوالي 30 نشاط تطوعي تشمل رعاية الأيتام و خدمة المسنين وإيواء أطفال الشوارع وخدمة المكفوفين والصم وذوي الإحتياجات الخاصة و دروس التقوية المجانية ومحو الامية و معارض الملابس المستعملة و التبرع بالدم وغيرها الكثير.
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