عثمان يؤكد على ضرورة التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإسماعيلية

عقد اللواء حمدى عثمان، محافظ الاسماعيلية، مؤتمرا موسعا، للجهاز التنفيذى لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.



وأشاد محافظ الاسماعيلية، بجهود الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وما تبذله من جهود على مستوى محافظات مصر.



وأكد على جميع المسؤلين بضرورة وحتمية تفعيل الآليات التنفيذية للتوسع فى نشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ونشر ثقافة العمل الحر وتبسيط وتيسير كافة الاجراءات مع الآخذ فى الاعتبار التركيز على الفئات الأكثر احتياجا والفقراء وخاصة بالقرى والقطاعات الريفية وكذا التركيز على فئة شباب الخريجين وذلك لمواجهة ظاهرة البطالة وخلق المزيد من فرص العمل مع تكثيف حملات التوعية الجماهيرية بأهمية هذا الملف الحيوى والتواصل والتفاعل مع المواطنيين فى أماكنهم.



كما أشار المحافظ الى أنه سوف يتم رصد مكافأت لأفضل وحدة محلية من المراكز والمدن والقرى وفقا لمعدلات تحقيق وتنفيذ هذا الفكر.



حضر الاجتماع المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ، والمهندس عبد الله الزغبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس خالد نصر، مدير عام منطقة القناة وسيناء، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى ومديرى التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وممثلى مختلف الجهات المعنية وذلك لبحث ومناقشة الآليات التنفيذية والاجراءات التى تتخذها كافة أجهزة المحافظة لدعم تلك المشروعات .