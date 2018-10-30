فنون جميلة حلوان تنظم ندوة تعريفية عن عمارة القاهرة الخديوية.. غدا

أعلنت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان عن عقد محاضرة تعريفية من أجل الاهتمام بعمارة القاهرة الخديوية، وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة.



وأوضحت الكلية في بيان لها، أن هذه المحاضرة التعريفية تختص بعمارة القاهرة الخديوية، وعرض أرشيف أعمال المعماري "شمورانز" الذي قام بتصميم العديد من المباني خلال فترة حكم الخديوي إسماعيل.



تعقد المحاضرة برعاية الدكتور السيد ابراهيم قنديل القائم بأعمال عميد الكلية الدكتور أحمد هنو وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد مجدي عبدالعزيز رئيس مجلس قسم العمارة بالكلية، يوم الأربعاء الموافق 31 أكتوبر 2018 في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك بمدرج الدكتور صلاح عبد الكريم بالكلية.