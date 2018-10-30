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رياضة

وزير الرياضة ينيب مساعده لاستقبال بعثة كرة السرعة الحاصلة على بطولة العالم

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:38 م
صدى البلد
ريهام بكير
أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة، لاستقبال بعثة منتخب مصر للشباب لكرة السرعة برئاسة المستشار عمرو حسين رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي لكرة السرعة وذلك بعد حصولهم على لقب بطولة العالم للكبار والناشئين لكرة السرعة بـ 12 ميدالية ذهبية وفضيتان والتي أقيمت بدولة الكويت خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر الجاري.

بحضور الدكتور أحمد لطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة السرعة ويترأس البعثة المصرية المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادات المصري والعربي والإفريقي يرافقه كل من طه شرف عضو مجلس الإدارة، وعلي جمعة المدير الفني للمنتخبات الوطنية، والمدربات رضوى الشرقاوي وهالة خطاب.

ونقل الدكتور عمرو حداد للاتحاد المصري لكرة السرعة واللاعبين تحيات وتهنئة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة متمنيا لهم المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة.
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