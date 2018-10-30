شاهد رد فعل المواطنين.. إيه الحاجة اللى تنهى العلاقة قبل الفرح بلحظات؟

عرض برنامج «ست الستات» المذاع على قناة « صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، تقديم الإعلامية دينا رامز، تقرير فيديو من الشارع المصرى لمعرفة رأى السيدات فى «إيه الحاجات اللى ممكن تنهى أى علاقة قبل الفرح بلحظات؟».



وقالت إحدى السيدات إن غالبًا يرجع إلى أسباب مادية وعائلية قد تؤدى بالضرورة إلى اختناق كلا الطرفين من بعضهما البعض، وأشارت أخرى إلى أن الأهالى هما السبب فى الضغط على الطرفين قبل الفرح.



وفى نفس السياق قالت سيدة خلال التقرير إن الجواز يكون على غير اقتناع منذ البداية، موضحة أنها قد تكون أسباب بسيطة ولكنهما لا يستحملون المواقف وبالتالى يلجأون إلى إنهاء العلاقة.



وقال أحد الرجال، إن عدم اكتمال العقل قبل بداية العلاقة سبب أساسى فى إنهاء العلاقة قبل بدئها بمحمل الجد.

