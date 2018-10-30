محافظ الدقهلية خلال لقائه المواطنين: نلبي مطالبكم دون كارت توصية

شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء الذين شهدوا اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقد اليوم على ضرورة الاستماع لمطالب المواطنين، والعمل على تحقيقها في أسرع وقت ممكن ومواعيد محددة.



وقال شاروبيم لوكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن الحاضرين، لن أسمح بالتسويف أو إرهاق المواطن، لأنه صاحب حق علينا ولأننا موجودون لخدمته، مضيفا أن المواطنين الحاضرين في هذا اللقاء أصحاب حقوق، ومطالبهم مشروعة ويجب علينا تلبيتها في إطار القانون.



ووافق المحافظ على صرف مساعدات شهرية لخمس حالات وإدراجهم على برنامج تكافل وكرامة، كما قرر علاج 4 من المواطنين وتوفير سبع فرص عمل لسبعة مواطنين، وطلب المحافظ اللواء خالد محجوب رئيس مركز ومدينة المنصورة البحث عن 5 أماكن لإقامة أكشاك بالقرى التابعة للمركز، وقال إن إقامة الأكشاك وترخيصها ممنوع داخل المدن بنطاق المحافظة.



وأكد شاروبيم على أن الهدف من اللقاء الأسبوعي هو التواصل المباشر بين المواطنين والمحافظ وجميع المسئولين وأننا نعمل جميعا على تلبية المطالب الضرورية والملحة للمواطنين من أبناء الدقهلية دون تمييز أو محاباة ومن حق كل صاحب مطالب مستحقة الحصول عليها دون كارت توصية.

