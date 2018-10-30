انطلاق مهرجان مسابقة أمير الشعراء بجامعة الفيوم..صور

انطلقت ظهر اليوم فعاليات مهرجان مسابقة أمير الشعراء لشعر الفصحى والعامية، وذلك على مستوى كليات جامعة الفيوم تحت رعاية دكتور أشرف رحيل رئيس الجامعة.



تعقد فعاليات المهرجان بحضور رؤساء لجان التحكيم المكونة من الدكتور عبد الرحيم الجمل أستاذ الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم والدكتور إيهاب المقراني الأستاذ المساعد بكلية الآداب.



وأكد الدكتور عادل ضرغام عميد كلية دار العلوم التي تستضيف المسابقة أن اللجنة تحرص على تقديم إضافات متميزة ومبدعة للمسابقة هذا الموسم، حيث ستظهر المسابقة هذا العام بحلّة جديدة من حيث الإخراج والتنفيذ، وسيتخلله العديد من المفاجآت التى تلبى تطلعات الطلاب المشاركين بالمهرجان، والذى يعقد فعالياته على مسرح كلية دار العلوم.



وأشار " ضرغام " إلى أن هذا المهرجان يأتي بهدف توطيد الصداقة والمحبة بين طلاب جامعة الفيوم، والمساهمة الفعالة للمشاركة بالأنشطة الطلابية وتبادل الأفكار والاقتراحات الأدبية بين طلاب الكليات إيمانًا أن الشعراء لسان الأمة ولما للشعر من أهمية، فالشعر يرسم لوحة لكل ما يعاني منه الإنسان.