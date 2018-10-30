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رياضة

أول تعليق لـ شوبير عقب فوزه فى انتخابات اتحاد الكرة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:34 م
صدى البلد
يسري غازي
وجه الإعلامى أحمد شوبير الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بعد الفوز فى الانتخابات التكميلية التى جرت اليوم الثلاثاء فى مدينة ٦ أكتوبر.

وتفوق شوبير على عاصم مرشد بـ ١٤٦ صوتا فيما حصل منافسه على ٦٠ صوتا.

قال شوبير فى تصريحات صحفية: أشكر عاصم مرشد الذى خاض مباراة انتخابية ولابد من إعادة هيكلة اتحاد الكرة وتفعيل كل لجان الجبلاية بشكل احترافي.

وتابع : "انتظر دعوة مجلس الجبلاية لحضورى إلى الجبلاية، مشيرا إلى أن جميع الأعضاء هناك على اتفاق بأن أتولى منصب نائب رئيس الجبلاية فى أول جلسة سيتم انعقادها".
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