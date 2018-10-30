أول تعليق لـ شوبير عقب فوزه فى انتخابات اتحاد الكرة

وجه الإعلامى أحمد شوبير الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بعد الفوز فى الانتخابات التكميلية التى جرت اليوم الثلاثاء فى مدينة ٦ أكتوبر.
وتفوق شوبير على عاصم مرشد بـ ١٤٦ صوتا فيما حصل منافسه على ٦٠ صوتا.
قال شوبير فى تصريحات صحفية: أشكر عاصم مرشد الذى خاض مباراة انتخابية ولابد من إعادة هيكلة اتحاد الكرة وتفعيل كل لجان الجبلاية بشكل احترافي.
وتابع : "انتظر دعوة مجلس الجبلاية لحضورى إلى الجبلاية، مشيرا إلى أن جميع الأعضاء هناك على اتفاق بأن أتولى منصب نائب رئيس الجبلاية فى أول جلسة سيتم انعقادها".
وتفوق شوبير على عاصم مرشد بـ ١٤٦ صوتا فيما حصل منافسه على ٦٠ صوتا.
قال شوبير فى تصريحات صحفية: أشكر عاصم مرشد الذى خاض مباراة انتخابية ولابد من إعادة هيكلة اتحاد الكرة وتفعيل كل لجان الجبلاية بشكل احترافي.
وتابع : "انتظر دعوة مجلس الجبلاية لحضورى إلى الجبلاية، مشيرا إلى أن جميع الأعضاء هناك على اتفاق بأن أتولى منصب نائب رئيس الجبلاية فى أول جلسة سيتم انعقادها".