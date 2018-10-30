إطلاق شارة بدء مسابقة مفتاح مشروعك بمراكز الشباب

أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، أولى فعاليات مسابقة "مفتاح مشروعك" لاحتضان وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر داخل مراكز الشباب، وذلك اليوم الثلاثاء بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.



تم عقد اجتماع تنسيقي يضم المسئولين عن تنفيذ المسابقة بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات ومسئولي المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات بكل محافظة، بحضور كل من محمد الخشاب المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، ومنال يوسف رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، والدكتور يوسف الورداني مساعد وزير الشباب لبناء قدرات الشباب، الدكتور محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب لمراكز الشباب، وسالى سعيد منسق المسابقة، وجمال نور الدين رئيس تحرير بوابة مصر للشباب والرياضة، بالإضافة الى مسئولى تنفيذ المسابقة بجهاز تنمية المشروعات وهم الدكتور رأفت عباس المدير التنفيذى للجهاز، أشرف أدهم مدير ادارة العلامة التجارية، وحازم محمد مدير إدارة الائتمان .



أشارت منال يوسف إلى أن الاجتماع يهدف الى إعداد فريق عمل للمسابقة من كل محافظة يتكون من 3 مسئولين من مديرية الشباب والرياضة ومسئول من مكتب جهاز تنمية المشروعات، بالإضافة إلى تعريف مسئولى المسابقة بضوابط وآليات تنفيذ مراحل المسابقة والاجراءات الادارية والفنية والقانونية لتنفيذ المشروعات الشبابية التى سيقع عليها الاختيار.



أكدت رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب أهمية المسابقة فى تطوير مراكز الشباب والنهوض بدورها كشريك فى الاقتصاد الوطنى، مضيفةً أن المسابقة تهدف إلى دعم رواد العمل لإقامة المشروعات (فى أى مجال صناعى، خدمى، تجارى، انتاجى) من خلال توفير التدريب اللازم وتقديم المشورة واستشارات الأعمال، بالاضافة إلى تمويل كل مشروع من قبل جهاز تنمية المشروعات بمبلغ 100 ألف جنيه مصرى كحد أقصى.



يأتى ذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية بأهمية تأهيل وتدريب الشباب من الجنسين والمرأة للحصول على فرص عمل لائقة من خلال إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وفى إطار توقيع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مع نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ "مسابقة المشروعات الصغيرة" التى تهدف إلى احتضان 81 مشروعا شبابيا بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.



الجدير بالذكر أنه سيتم اختيار أفضل 81 مشروعا لتمويلها وتنفيذها داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بواقع 3 مشروعات بكل محافظة. وسيتم فتح باب التقديم لكافة الشباب لمدة شهر كامل ممن تتوافر لديهم الشروط.