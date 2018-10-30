ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

إطلاق شارة بدء مسابقة مفتاح مشروعك بمراكز الشباب

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:38 م
صدى البلد
ريهام بكير
أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، أولى فعاليات مسابقة "مفتاح مشروعك" لاحتضان وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر داخل مراكز الشباب، وذلك اليوم الثلاثاء بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.

تم عقد اجتماع تنسيقي يضم المسئولين عن تنفيذ المسابقة بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات ومسئولي المكاتب الإقليمية لجهاز تنمية المشروعات بكل محافظة، بحضور كل من محمد الخشاب المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، ومنال يوسف رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، والدكتور يوسف الورداني مساعد وزير الشباب لبناء قدرات الشباب، الدكتور محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب لمراكز الشباب، وسالى سعيد منسق المسابقة، وجمال نور الدين رئيس تحرير بوابة مصر للشباب والرياضة، بالإضافة الى مسئولى تنفيذ المسابقة بجهاز تنمية المشروعات وهم الدكتور رأفت عباس المدير التنفيذى للجهاز، أشرف أدهم مدير ادارة العلامة التجارية، وحازم محمد مدير إدارة الائتمان .

أشارت منال يوسف إلى أن الاجتماع يهدف الى إعداد فريق عمل للمسابقة من كل محافظة يتكون من 3 مسئولين من مديرية الشباب والرياضة ومسئول من مكتب جهاز تنمية المشروعات، بالإضافة إلى تعريف مسئولى المسابقة بضوابط وآليات تنفيذ مراحل المسابقة والاجراءات الادارية والفنية والقانونية لتنفيذ المشروعات الشبابية التى سيقع عليها الاختيار.

أكدت رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب أهمية المسابقة فى تطوير مراكز الشباب والنهوض بدورها كشريك فى الاقتصاد الوطنى، مضيفةً أن المسابقة تهدف إلى دعم رواد العمل لإقامة المشروعات (فى أى مجال صناعى، خدمى، تجارى، انتاجى) من خلال توفير التدريب اللازم وتقديم المشورة واستشارات الأعمال، بالاضافة إلى تمويل كل مشروع من قبل جهاز تنمية المشروعات بمبلغ 100 ألف جنيه مصرى كحد أقصى.

يأتى ذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية بأهمية تأهيل وتدريب الشباب من الجنسين والمرأة للحصول على فرص عمل لائقة من خلال إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وفى إطار توقيع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مع نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ "مسابقة المشروعات الصغيرة" التى تهدف إلى احتضان 81 مشروعا شبابيا بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

الجدير بالذكر أنه سيتم اختيار أفضل 81 مشروعا لتمويلها وتنفيذها داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بواقع 3 مشروعات بكل محافظة. وسيتم فتح باب التقديم لكافة الشباب لمدة شهر كامل ممن تتوافر لديهم الشروط.
loading...

موضوعات متعلقة

"سعفان" و"جامع" يتفقان على بروتوكول لتأهيل خريجى مراكز التدريب وتمويل راغبى إقامة المشروعات

محافظ أسوان: 12 ألف فرصة عمل لمبادرة «مشروعك» داخل 2544 مشروعا

نيفين جامع من الإسماعيلية: تنفيذ برامج تنموية للحد من الفقر

رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول بين وزارة الشباب وتنمية المشروعات

وزير الرياضة: احتضان 81 مشروعاً شبابياً على مستوى المحافظات

نيفين جامع: أطلقنا مسابقة للشباب لتشجيع المشروعات الصغيرة

ترشيحاتنا

تعليق مثير من الكاف على نهائي أفريقيا بين الأهلي والترجي

ترامب يكشف عن خطة مثيرة للجدل بشأن الأطفال مواليد أمريكا

الأهلي يذبح عجلا قبل مران الفريق اليوم

بريانكا شوبرا تقيم ليلة حنة على الطريقة الهندية قبل زواجها ..صور

كوريا تقدم تكنولوجيا جديدة لزيادة سرعة الإنترنت في مصر.. صور

السيسي: عودة السياحة الألمانية بمستواها المعهود رسالة مودة بين البلدين

رونالدو يتجاهل ميسي ويختار صلاح منافسًا له على الكرة الذهبية

ضبط لص طعن فتاة أثناء سرقتها بمول في العبور

سقوط أخطر عصابة لسرقة السيارات بالجيزة بحوزتهم 41 سيارة ..صور

مجلس الزمالك يطالب جروس بمنح 5 لاعبين فرصة المشاركة بالمباريات

نقيب الصيادلة يوضح أخطاء شائعة في استخدام المضاد الحيوي.. فيديو

نجم الزمالك عن فوز شوبير: اتحاد الكرة يحتاج إلى دماء جديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 25 صورة لترميم الآثار العضوية بالمتحف الكبير

إنقاذ 14 غواصا إيطاليا و7 مصريين جنوب البحر الأحمر

المسجد العباسي وكنيسة أوجينى يستقبلان وفود سفينة السلام ببورسعيد

بعد ارتداء المعازيم البيجامات.. شاهد أغرب تقاليع حفلات الزفاف.. صور

فى عيد ميلادها.. أسعار صادمة لإطلالات إيفانكا ترامب..صور

فيديو

السيسي: عودة السياحة الألمانية بمستواها المعهود رسالة مودة بين البلدين
السيسي: نقدر الدعم الألماني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
السيسي: تعزيز التبادل التجاري بين مصر وألمانيا.. فيديو
ميركل: ناقشت مع الرئيس السيسى مشكلتي الشرق الأوسط وغزة.. فيديو
ميركل: تجربة مصر جيدة جدًا في التعامل مع ملف اللاجئين وندعم القاهرة في هذا الصدد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟