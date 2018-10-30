جامعة المنصورة تكرم فريق عمل القافلة المتكاملة لوسط سيناء جسور الخير 1

كرمت جامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط القائم بعمل رئيس الجامعة، فريق عمل القافلة المتكاملة لوسط سيناء جسور الخير "1" تقديرا لجهود الفريق والجهات المنظمة فى نجاح القافلة والتى تمت خلال الفترة من 7 - 12 أكتوبر الحالى بالتعاون مع مؤسسة مصر ، المصرف المتحد ، مديرية الطب البيطرى بالدقهلية ، شركة سيديكو ، شركة فاركو للادوية فى اطار الاحتفالات بالذكرى 45 لانتصارات أكتوبر بحضور الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .



كما حضر التكريم الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب ، الدكتور عصام الوكيل عميد كلية طب الأسنان ، الدكتور نبيل أبو هيكل عميد كلية الطب البيطرى ،الدكتور ناظم شلبى عميد كلية الزراعة ، الدكتور خالد المهدى مدير الادارة الطبية ، المقدم تامر العوضى مدير التربية العسكرية ،الدكتور حمدى القبانى مدير القافلة ، الدكتور ايمان أبو الفضل نائب مدير القافلة ، الدكتورة حنان الرفاعى نائب مدير القافلة ، الدكتور عبد المنعم المنجي وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية .



وشارك بالتكريم من مؤسسات المجتمع المدنى كل من الدكتور محسن سيد ممثلا عن مؤسسة مصر الخير، أحمد صلاح ممثلا عن المصرف المتحد ، الدكتور أمل جابر مدير القوافل بشركة فاركو ، الدكتور محمد حامد فوده مدير منطقة الدلتا بشركة فاركو



فيما أكد الدكتور محمود المليجى على أهمية دور الجامعة فى خدمة المجتمع وبالأخص فى القطاع الطبى لأهالى وسط سيناء والمناطق النائية بها وقدم الشكر لكل من ساهم وشارك بجهده فى نجاح القافلة المتكاملة، والتى ساعدت الكثيرين من أهالى منطقة الحسنة ونخل فى وسط سيناء كما قدم الشكر لمحافظ شمال سيناء وقيادات الجيش والشرطة والتى قامت على تأمين القافلة.



ومن جانبه اكد الدكتور اشرف عبد الباسط، أن القافلة المتكاملة هى أول قافلة متعددة التخصصات تصل الى مناطق نائية بوسط سيناء لتقدم خدماتها الطبية والبيطرية والزراعية الى المناطق الأشد احتياجا لهذه التخصصات فى سيناء بالتعاون مع هيئات المجتمع المدنى، مضيفا أن الجامعة ستعمل على إرسال المزيد من القوافل الطبية الى مناطق أخرى بسيناء لتقديم خدمات متعددة لأهالى الأماكن النائية.