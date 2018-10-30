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ديني

داعية إسلامي: ربوا أولادكم على كتاب الله وسنة رسوله.. فيديو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:34 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، إن المولود سواء الذكر والأنثى حينما يولد إلى هذه الحياة يدخل السعادة والفرح والسرور إلى أهل البيت.

وناشد الداعية الإسلامي، فى لقائه على فضائية "المحور"، كل أب وأم رزقهم الله بالولد أن يتقوا الله فى تربية هذه الأولاد تربية قائمة على كتاب الله وسنة رسوله وعلى القرآن.

وأشار إلى أن  الولد حينما يتعلم القرآن فإن القرآن يعلمه كل شئ، منوها أن هبة الولد لخدمة الله ورسوله وكتابه ليس فيها خوف فالله هو الذي يرعاه.
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