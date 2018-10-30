تعرفي كيف تحمي طفلك من فيروس هربس في 4 خطوات

نشرت أم أمريكية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا لرضيعتها التي لم يتجاوز عمرها 8 أيام، وكتبت أنها فقدتها بعدما قبلها أحد الزوار وأصابها بعدوى فيروس هربس، الذي لم تقاومه الطفلة الرضيعة وماتت بسببه.



ولاقت القصة رواجا بين رواد السوشيال ميديا على المستوى العالم لذلك يقدم لكي "صدى البلد" في هذا التقرير ما لا تعرفينه عن فيروس هربس، الذي يتسبب بظهور تقرحات وبثور في الفم والعينين والشفتين وقد تتفاقم الحالة لتصل إلى الوفاة، لأن الجهاز المناعي للأطفال الرضع عادة ما يكون غير مكتمل.



أعراض وأسباب و طرق الوقاية من فيروس هربس:



-الأعراض:

ارتفاع الحرارة، حكة وحرقان فى الجلد، تقرحات، إعياء.



- طرق الوقاية من هربس:

تجنب عادة التقبيل والتهوية الجيدة والحفاظ على النظافة والصحة العامة للجسم .



العلاج السريع:

أدوية مضادة للفيروس تعالج الأعراض ويكون العلاج أسرع إذا تم خلال أول 48 ساعة من ظهور المرض، بمرافقة الطبيب المتخصص.

