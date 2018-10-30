بريطانيا تتخذ إجراءات عاجلة لإلغاء تكاليف الزواج الباهظة

أعلن وزير الخزانة البريطانية فيليب هاموند، اليوم، مراجعة قوانين الزواج، التي وصفها بالبالية، للقضاء على تكاليف الزواج المرتفعة.



ونص القرار الذي نقلته عدة صحف عالمية على إقامة مراسم الزواج بشكل بسيط، عبر إقامتها في المتاجر ومطاعم الوجبات السريعة.



ووفق القرار الجديد ستكون مخططات الميزانية للزواج مخفضة التكاليف، وستكون ملزمة بقوانين صارمة، في الوقت الذي يصل فيه معدل تكاليف الزواج 30 ألف استرليني.