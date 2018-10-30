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رياضة

وزير الرياضة يصل الإمارات لحضور ندوة دبي الدولية للإبداع الرياضي

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:43 م
صدى البلد
ريهام بكير
وصل مساء اليوم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب  دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لحضور ندوة دبي الدولية الرابعة عشر للإبداع الرياضي ضمن فعاليات "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي".

 كان في استقبال الوزير عند وصوله مطار دبي الدولي، سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس الرياضي نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة فالاستاذ ناصر آل رحمة مدير الجائزة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والسفير طارق عبد الحميد القنصل العام في دبي. 

ووجه الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير لجميع القائمين على جائزة دبي علي حسن الاستقبال والاستضافة، معرباً عن خالص تمنياته بنجاح الندوة والاستفادة من جميع الخبرات المختلفة المشاركة بها بشكل يساهم في تطوير منظومة العمل الشبابي والرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وكذلك الرياضة العربية والعالمية.

ويشارك الدكتور أشرف صبحي في افتتاح فعاليات ندوة دبي الدولية للإبداع الرياضي صباح غد في فندق ميناء السلام تحت شعار "تمكين الشباب في المجال الرياضي"، حيث يلقى الوزير كلمة حول "دور الشباب في صناعة المستقبل الرياضي"، وذلك في جلسة دور الشباب في تطوير القطاع الرياضي، وتأثير تمكين الشباب على تحقيق الأهداف المرجوة.
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