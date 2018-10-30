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حوادث

نادي القضاة يطالب بحراسات خاصة للمحاكم

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:33 م
المستشار محمد عبد
المستشار محمد عبد المحسن
جودت عيد - عمرو خليفة
أكد المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي لنادي القضاة أنه في إطار متابعة النادي لواقعة التعدي على قاضي المنيا من قبل أحد المنتسبين لنقابة المحامين، فإن المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي تواصل مع اللواء مدير أمن المنيا وأبلغه بضرورة توفير الحراسة اللازمة والتأمين الكافي للدائرة التي حدثت معها الواقعة المؤسفة ولكافة دوائر محكمة المنيا الابتدائية .

كما تم مخاطبة اللواء وزير الداخلية لتوفير التأمين الكافي لدور المحاكم للقضاة أثناء انعقاد الجلسات على مستوى الجمهورية.

كما تواصل رئيس نادي قضاة مصر المستشار محمد عبد المحسن مع عدد من النواب ومع النائبة نادية هنري التي تقدمت بطلب إحاطة لوزير الداخلية بعد الواقعة طالبت فيه بإنشاء إدارة الشرطة القضائية وأعربت عن تقديرها واحترامها للسلطة القضائية كأحد سلطات الدولة وتقديرها للقضاة ووجوب توفير الحماية الأمنية اللازمة لهم أثناء مباشرتهم لرسالتهم .

وأكد المستشار رضا محمود أن نادي قضاة مصر سيقوم بإعداد مذكرة إيضاحية مفصلة لتعديل قانون العقوبات بتغليظ العقوبة المقررة للجرائم الخاصة بإهانة القضاء ورجاله ليكون الجزاء رادعا لكل من تسول له نفسه التجرؤ على السلطة القضائية وإرسالها للجنة التشريعية بمجلس النواب للنظر واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تبني هذا التعديل.

كما سيتم دعوة المجلس الاستشاري لنادي القضاة والمكون من رؤساء أندية الأقاليم للتباحث في مستجدات الأحداث الاثنين القادم.

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