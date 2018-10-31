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ثقافة

ثقافة أبوظبي تنظم 5 توقيعات في معرض الشارقة للكتاب

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:31 ص
معرض الشارقة الدولي
معرض الشارقة الدولي للكتاب
محمد مندور
تشارك دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في الدورة السابعة والثلاثين من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يقام في الفترة من 31 أكتوبر ولغاية 10 نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار "قصة حروف". 

وتأتي مشاركة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في المعرض لتعزز دورها في نشر الثقافة النوعية والتأكيد على الانتماء للهوية الوطنية والتراث عبر مشاريعها الثقافية الرائدة بالإضافة إلى إصداراتها المؤلفة والمترجمة من بينها 5 كتب لخمس كاتبات إماراتيات، وإطلاع الزائرين وآخر المستجدات المتعلقة بالدورة الـ 29 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب. 

ويستعرض الجناح مجموعة متنوعة من إصدارات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي التي تلاقي رواجًا كبيرًا، من بينها إصدارات مشروع "كلمة" للترجمة والذي يترجم أحدث وأهم الكتب من مختلف لغات العالم إلى العربية، وإصدارات دار الكتب ومنها سلسلة "رواد المشرق العربي" والتي تعنى بنشر أدب رحلات الأوروبيين إلى المشرق العربي ومجموعة إصدارات متخصصة وضعها باحثون محليون وعرب وترجمات عن لغات أخرى في مختلف المواضيع.

ويتضمن البرنامج الثقافي الذي ينظمه نادي كلمة للقراءة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في المعرض حفلات توقيع إصدارات جدد لخمس كاتبات من الإمارات هي "سوف أنساك قليلًا للكاتبة آمنة عبدالله الخياط، تجارة التمور في إمارات الساحل العربي للخليج العربي 1939 – 1914 للكاتبة خولة العليلي، صوت الرشاد للكاتبة غاية الظاهري، تنوير الماء رحلة إصغاء لتيار الخيال الإنساني في الإمارات للكاتبة لولوة المنصوري، وما لن يصدقه أحد للكاتبة باسمة يونس".

وتركز دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي من خلال مشاركاتها في معارض الكتب على ترسيخ القراءة في الحياة اليومية للأطفال، لذا تم تخصيص برنامج لقراءة 4 قصص موجهة للأطفال هي "السمكة الذهبية، الباندا الغجري، رجل الماء والنافورة، أرنوبة تجد صديقًا".
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