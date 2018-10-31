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تفاصيل ومواعيد البرنامج الموازي لبانوراما الفيلم الأوروبي.. وأونطوان روسباخ يتحدث عن فيلمه أولئك الذين يعملون

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
أعلنت سينما زاوية، عن تفاصيل البرنامج الموازي الذي يقام على هامش الدورة الحادية عشرة من بانوراما الفيلم الأوروبي التي ستبدأ من يوم 7 وتستمر حتى 17 نوفمبر المقبل.

يضم البرنامج مجموعة جلسات نقاش مع بعض من صناع الأفلام، التي سيتم عرضها ضمن برنامج البانوراما. 

ويناقش مخرج الأفلام التسجيلية ماتيو بارير، أول أفلامه الطويلة "عصر الشباب" إنتاج 2018 والذي حصل على تنويه خاص "صناع أفلام الحاضر"، وجائزة يوروبا سينما ليبل بمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي 2018.

ويعرض الفيلم في سينما زاوية، يوم 9 نوفمبر في تمام الرابعة مساء، ويوم 10 نوفمبر في الخامسة مساء بالمعهد الفرنسي بالمنيرة والذي تعقبه المناقشة، ويوم 15 نوفمبر في سينما الزمالك في تمام العاشرة والنصف صباحًا.

كما يناقش المخرج فالريو مييلي، الحاصل على عدة جوائز عالمية، مع جمهور سينما زاوية، فيلمه الإيطالي الفرنسي "ذكريات؟" إنتاج عام 2018، والذي يلعب بطولته كل من لوكا مارينيلّي، ليندا كاريدي، جيوفاني أنزالدو، وحاصل على تنويه خاص (فيديك)، وعلى جائزة بي إن إل باختيار الجمهور (جيورناتي دجلي أوتوري) بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2018، كما عرض خارج إطار المسابقة الرسمية (فلاش فوروورد) بمهرجان بوسان السينمائي الدولي 2018، وعرض أيضًا في إطار مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي 2018.

ويتحدث المخرج أونطوان روسباخ، عن فيلمه الروائي الأول أيضًا "أولئك الذين يعملون"، وهو إنتاج سويسري بلجيكي لعام 2018، وبطولة أوليفييه جورميه، أديل بوشاتاي، سابين تيموتيو.

عرض الفيلم في إطار البرنامج الرسمي (صناع أفلام اليوم) بمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي 2018، ومن المقرر عرضه ضمن برنامج البانوراما في سينما الزمالك يوم 8 نوفمبر في تمام الرابعة عصرا، ويوم الأحد 11 نوفمبر في سينما زاوية في العاشرة والنصف صباحًا، ويوم 17 نوفمبر في سينما زاوية أيضًا في تمام السابعة مساءً وتليه جلسة النقاش.

الجدير بالذكر أن الدورة الـ11 تقام تحت رعاية المركز المصري للسينما، ومن أبرز شركاء سينما زاوية هذا العام، شركة نيو سينشري، وسينما الزمالك، والاتحاد الأوروبي والمركز الثقافي البريطاني، والمركز الثقافي الإيطالي، والمعهد الفرنسي ومعهد جوته، وسفارات "السويد، وهولندا، وأيرلندا والدنمارك، وسويسرا، وبلجيكا" والمعهد الدنماركي المصري للحوار، ومدينة الجونة.

بانوراما الفيلم الأوروبي حدث فني سنوي أقامته شركة أفلام مصر العالمية "يوسف شاهين" وتنظمه سينما زاوية، وتعرض خلاله أحدث الأفلام الأوروبية.
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