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مرأة

أنا السكر.. منة فضالي في إطلالة بالأبيض والأسود.. صور

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 06:51 م
صدى البلد
رنا عصمت
نشرت الفنانة منة فضالى مجموعة من الصور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، تألقت فيها بإطلالة جذابة، وتفاعل الجمهور مع الصور معجبين بالشكل الذي ظهرت به.

وظهرت منة فضالي بمجموعة من الصور بالأبيض والاسود، تعبر فيها عن حبها لمشروبها المفضل "الكوفي"، وداعبت جمهورها قائلة :" لا أحتاج إلى وضع السكر ..أنا السكر".

وتألقت فضالي بفستان مشجر ذات الرسوم المتداخلة مع بعضها البعض،واعتمدت منة على تسريحة شعر بسيطة وغير مكلفة، حيث أسدلت شعرها على كتفيها، فيما وضعت مكياجا لامعا أبرز ملامحها.
أنا السكر.. منة فضالي في إطلالة بالأبيض والأسود.. صور
أنا السكر.. منة فضالي في إطلالة بالأبيض والأسود.. صور
أنا السكر.. منة فضالي في إطلالة بالأبيض والأسود.. صور
أنا السكر.. منة فضالي في إطلالة بالأبيض والأسود.. صور
أنا السكر.. منة فضالي في إطلالة بالأبيض والأسود.. صور
أنا السكر.. منة فضالي في إطلالة بالأبيض والأسود.. صور
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