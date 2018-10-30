طالبة من جامعة بنها تخطب أمام السكرتير العام للأمم المتحدة فى جنيف

شاركت ميرام وفيق على الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري بجامعة بنها في منتدى العالم كممثلة عن قارة أفريقيا وألقت كلمة أمام السكرتير العام للأمم المتحدة في جنيف.



وقال الدكتور حسام فؤاد، وكيل كلية الطب البيطري لشئون التعليم والطلاب أن الطالبة ميرام من المتفوقين بالكلية ومن أوائل الدفعة إلى جانب تفوقها العلمي خارج الكلية من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية.



وأوضح فؤاد أن كلمة الطالبة أمام مؤتمر سويسرا كانت بحضور السكرتير العام للأمم المتحدة بعنوان "ضرورة الاستدامة والاستمرارية في دمج وإشراك الشباب في مواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".



ووصف الدكتور محمد محمدي غانم، عميد كلية الطب البيطري، "ميرام" بأنها طالبة ذات حس وطني، متميزة تتصدى دائما للمبادرات الشبابية وتحضر دائمًا الدورات التدريبية المحلية والدولية، ولها حضور مميز مع وزارة الشباب وهي تعتبر نموذج رائع ومتقدمة في دراستها ومكسب لكلية الطب البيطري وجامعة بنها.



وأشار غانم إلى أن الكلية ترعى مثل هذه البراعم الشابة لتشجيعها لمواصلة التميز باسم مصر مضيفا ان الطالبة ميرام شاركت في العديد من المسابقات والفعاليات الدولية



يذكر أن الطالبة ميرام سافرت في مؤتمر ريادة الأعمال بأمريكا، وحصلت على مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي حول تعليم الطب البيطري المستمر، بالإضافة إلى فوزها بالمركز الأول بمسابقة ريادة الأعمال على مستوى جامعة بنها

