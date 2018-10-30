ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط طن هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك فى مجزر بقليوب

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 06:57 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
ضبطت مباحث التموين بالقليوبية طن من هياكل الدواجن غير صالحة للاستخدام الآدمى بمجزر بقليوب تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد بضبط المدعو "جمال.م.د" 58 سنة صاحب مجزر للدواجن بدائرة مركز شرطة قليوب "بدون ترخيص"، لقيامه بتجميع وتخزين الدواجن وأجزائها " هياكل، أجنحة" فاسدة، وبحوزته كمية من الدواجن وأجزائها

وقدرت المضبوطات بحوالى طن وبالكشف عليها تبين انها غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة
loading...

ترشيحاتنا

كلمات مؤثرة من الفيفا لـ محمود الخطيب في عيد ميلاده

أول تصريح من ميركل بعد التخلى عن رئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي

سقوط أخطر عصابة لسرقة السيارات بالجيزة بحوزتهم 41 سيارة ..صور

نقيب الصيادلة يوضح أخطاء شائعة في استخدام المضاد الحيوي.. فيديو

إنقاذ 14 غواصا إيطاليا و7 مصريين جنوب البحر الأحمر

سر انزعاج عائلة محمود ياسين

الأهلي يتصدر تصنيف الأندية الإفريقية والزمالك في المركز الـ15

مقتل 8 إسرائيليين حرقًا وإصابة أخرين فى البحر الميت.. صور

الحضري يوجه رسالة للخطيب بمناسبة عيد ميلاده الـ ٦٤

ليلى علوي تكشف نتيجة فحصها لمرض سرطان الثدي

عكاشة يستقيل من ماسبيرو: أبويا الحاج جالي في المنام وقالي أستقيل

بعد ارتداء المعازيم البيجامات.. شاهد أغرب تقاليع حفلات الزفاف.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

Apple تطرح iPad Pro رسميا بـ نسختين.. المواصفات والسعر.. صور

شاهد.. 25 صورة لترميم الآثار العضوية بالمتحف الكبير

210 أعضاء يشاركون في انتخاب عضوي إدارة اتحاد الكرة الجديدين.. صور

إنقاذ 14 غواصا إيطاليا و7 مصريين جنوب البحر الأحمر

المسجد العباسي وكنيسة أوجينى يستقبلان وفود سفينة السلام ببورسعيد

فيديو

هاني النقراشي: استقرار الكهرباء مهم حتى لو ارتفعت الأسعار
السيسي: عودة السياحة الألمانية بمستواها المعهود رسالة مودة بين البلدين
السيسي: نقدر الدعم الألماني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
السيسي: تعزيز التبادل التجاري بين مصر وألمانيا.. فيديو
ميركل: ناقشت مع الرئيس السيسى مشكلتي الشرق الأوسط وغزة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟