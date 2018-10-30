ضبط طن هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك فى مجزر بقليوب

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية طن من هياكل الدواجن غير صالحة للاستخدام الآدمى بمجزر بقليوب تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد بضبط المدعو "جمال.م.د" 58 سنة صاحب مجزر للدواجن بدائرة مركز شرطة قليوب "بدون ترخيص"، لقيامه بتجميع وتخزين الدواجن وأجزائها " هياكل، أجنحة" فاسدة، وبحوزته كمية من الدواجن وأجزائها



وقدرت المضبوطات بحوالى طن وبالكشف عليها تبين انها غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

