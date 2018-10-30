ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السفير الفرنسي بالقاهرة: نسعى لتكوين شراكة استراتيجية مع مصر في مجال القمح.. صور

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 06:57 م
جانب من الندوة
جانب من الندوة
محمود نوفل
أكد السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه سعي بلاده ورغبتها في أن تكون الشريك الاستراتيجي لمصر فيما يتعلق بالحاجات المصرية من القمح، مشيرا إلى أن هناك لقاءات فرنسية-مصرية حول موضوع الحبوب من تنظيم هيئة "رابطة تصدير الحبوب الفرنسية.

جاء ذلك علي خلفية اللقاء الذي جمع عددا من المسئولين المصريين بنظرائهم الفرنسيين علي هامش الندوة الفرنسية المصرية الثالثة والعشرين للحبوب والتي عقدت اليوم.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للسلع التموينية أعلنت مؤخرًا عن مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من 11 حتى 20 ديسمبر المقبل، حيث تسعى الهيئة لشراء شحنات من القمح اللين وقمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.
السفير الفرنسي بالقاهرة: نسعى لتكوين شراكة استراتيجية مع مصر في مجال القمح.. صور
السفير الفرنسي بالقاهرة: نسعى لتكوين شراكة استراتيجية مع مصر في مجال القمح.. صور
loading...

ترشيحاتنا

الاتحاد الكونغولي لكرة القدم يفتح النار على حسام وإبراهيم حسن

ريال مدريد يكشف حجم إصابة فاران

ميركل: مصر نموذج ناجح يحتذى به للاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط

أحمد الأحمر يشكر جماهير الزمالك عقب التتويج باللقب الأفريقي

5 معلومات لا تفوتك عن تعاقد حسام حسن مع بيراميدز

إسرائيل تعين أول امرأة سفيرة لها في مصر

سيول شديدة وأمطار غزيرة تضرب مرسى علم وتقطع طريق أبو غصون.. صور

نقيب الصيادلة يوضح أخطاء شائعة في استخدام المضاد الحيوي.. فيديو

ميمي عبدالرازق يكشف عن الجهاز المعاون له في تدريب المصري

تعرف على المفاجأة التى لم تصرح بها مى حلمى حتى الآن

مستشار وزير التموين يكشف عن مستقبل البطاقات وحقيقة حذف أصحاب الدخل 2500 جنيه.. ويؤكد: منظومة جديدة تقبل دخول وخروج المواطن حسب ظروفه المالية.. والإعلان عن شروط لجنة العدالة الاجتماعية في هذا الموعد

سر انزعاج عائلة محمود ياسين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

Apple تطرح iPad Pro رسميا بـ نسختين.. المواصفات والسعر.. صور

شاهد.. 25 صورة لترميم الآثار العضوية بالمتحف الكبير

210 أعضاء يشاركون في انتخاب عضوي إدارة اتحاد الكرة الجديدين.. صور

إنقاذ 14 غواصا إيطاليا و7 مصريين جنوب البحر الأحمر

المسجد العباسي وكنيسة أوجينى يستقبلان وفود سفينة السلام ببورسعيد

فيديو

هاني النقراشي: استقرار الكهرباء مهم حتى لو ارتفعت الأسعار
السيسي: عودة السياحة الألمانية بمستواها المعهود رسالة مودة بين البلدين
السيسي: نقدر الدعم الألماني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
السيسي: تعزيز التبادل التجاري بين مصر وألمانيا.. فيديو
ميركل: ناقشت مع الرئيس السيسى مشكلتي الشرق الأوسط وغزة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟