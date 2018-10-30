السفير الفرنسي بالقاهرة: نسعى لتكوين شراكة استراتيجية مع مصر في مجال القمح.. صور

أكد السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه سعي بلاده ورغبتها في أن تكون الشريك الاستراتيجي لمصر فيما يتعلق بالحاجات المصرية من القمح، مشيرا إلى أن هناك لقاءات فرنسية-مصرية حول موضوع الحبوب من تنظيم هيئة "رابطة تصدير الحبوب الفرنسية.



جاء ذلك علي خلفية اللقاء الذي جمع عددا من المسئولين المصريين بنظرائهم الفرنسيين علي هامش الندوة الفرنسية المصرية الثالثة والعشرين للحبوب والتي عقدت اليوم.



جدير بالذكر أن الهيئة العامة للسلع التموينية أعلنت مؤخرًا عن مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من 11 حتى 20 ديسمبر المقبل، حيث تسعى الهيئة لشراء شحنات من القمح اللين وقمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.

