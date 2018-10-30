كيف تستثمر في البورصة المصرية؟

حددت البورصة المصرية عددا من المعلومات الأساسية التي يجب توافرها لدى الأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار بالبورصة دون سابق خبرة.



ونشرت البورصة على موقعها الإلكتروني إنفوجراف يحتوي على إرشادات للمستثمرين للدخول في السوق.



وتعتبر الأسهم أحد أفضل الأدوات المالية للاستثمار على المدى الطويل، لاسيما إذا كان الهدف من الاستثمار هو تحقيق النمو والتحوط من تحديات التضخم ويجب على المستثمرين الاطلاع على البيانات والقوائم المالية للشركات المصدرة آخذين بعين الاعتبار العوائد المتوقعة والمخاطر المحتملة.



وتنقسم عوائد سوق المال لقسمين، الأول: الأرباح التي تقوم الشركة بتوزيعها على مساهميها في صورة كوبون، ثانيا: العائد الرأسمالي وهو الفرق بين سعر بيع وشراء الورقة المالية.



1- في البداية عليك تحديد قدراتك المالية وتحديد مدخراتك، ومعرفة المبالغ الفائضة عن احتياجاتك الأساسية لتقوم ببدء عملية الاستثمار بالبورصة.



2- قم بالتعلم أولا، والإلمام بمبادئ الاستثمار ويمكنك الرجوع في ذلك للقسم الخاص بالكتيبات التعليمية والذي سيعطيك فكرة جيدة عن الخطوات الأولى للاستثمار من خلال موقع البورصة المصرية.



3- الاستثمار بالبورصة لا يتم إلا من خلال شركة سمسرة مرخصة، لذلك عليك اختيار شركة السمسرة المناسبة وفقا لأدائها وتصنيفها بالسوق.



4- ستقوم شركة السمسرة بفتح حساب لك واستخراج كود موحد بالبورصة لبدء عملية التداول.



5- أخيرا يمكنك اتخاذ قراراتك الاستثمارية المختلفة ومتابعة أداء الشركات والتعامل في السوق بنفسك أو من خلال شركة إدارة المحافظ.



6- إذا لم يكن لديك الوقت الكافي أو الحد الأدنى من الخبرة لاختيار ومتابعة حركة الأسهم يمكنك الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة كأداة استثمارية طويلة الأجل.