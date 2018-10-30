داعية إسلامي: يستحب صنع الحلوى في العقيقة تفاؤلا بالمولود.. فيديو

قال الشيخ حازم جلال، الداعية الإسلامي، إن السنة فى العقيقة عن المولود، ذبح شاة عن البنت وشاتين عن الذكر.



وأضاف جلال، فى لقائه على فضائية "المحور"، أنه يجوز ذبح بقرة فى العقيقة والتوسعة فى هذا الأمر منوها بأن البقرة تجزئ عن سبعة، فمن وسع وسع الله عليه، كما يجوز توزيعها لحما أو طهيها ودعوة الناس للأكل منها.



وأشار إلى أنه من باب التفاؤل بالمولود يستحب أن تصنع مع العقيقة حلوى توزع على الناس.