الزمالك يفرض حالة من السرية على القائمة الأفريقية

فرض مجلس إدارة نادى الزمالك، حالة من السرية على القائمة الأفريقية المنتظر إرسالها للاتحاد الأفريقى “الكاف” غدا الأربعاء.



وتنص لوائح الكاف على تحديد يوم 1 نوفمبر المقبل موعدا أخيرا لكافة الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية لإرسال القائمة ويحق للأندية إضافة أسماء جديدة حتى يوم 15 نوفمبر نظير سداد غرامة محددة على أن يشارك اللاعب الجديد بدء من دور الـ 16 بالبطولة.



وقرر مسؤولو القلعة البيضاء عدم الإفصاح عن القائمة الأفريقية خاصة أنها ستشهد العديد من المفاجآت فيما يخص اللاعبين المقيدين ويأتي ذلك للحفاظ على استقرار الفريق فى المرحلة المقبلة، خاصة أن فترة الانتقالات الشتوية لا يزال أمامها شهرين قبل الانطلاق فى شهر يناير المقبل وبالتالى سيكون الكشف عن استبعاد أى لاعب بمثابة إعلان رحيله مما يؤثر على استقرار الفريق بالفترة المقبلة.