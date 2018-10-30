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فن

شاهيناز تكشف عن جديدها فى الليلة عندك الخميس

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 08:38 م
صدى البلد
سمر سعد
تحل المطربة شاهيناز، بعد غد الخميس، ضيفة على الإذاعى فادى إبراهيم، مقدم برنامج "الليلة عندك" والذى يذاع على راديو 9090.

وتكشف شاهيناز، فى اللقاء عن تفاصيل ألبومها الغنائى الجديد الذي تجهز له حاليا، والملحنين والشعراء الذين عملت معهم مؤخرا، كما تكشف عن الكثير من كواليس مشوارها الغنائى.

يذكر أن برنامج "الليلة عندك" يذاع كل خميس، من الساعة 4 لـ6 مساء، ويقدمه الإذاعى فادى إبراهيم، على الراديو 9090، ويستضيف عددا من المطربين والمختصين في مجال المزيكا من شعراء وموزعين وملحنين.
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