لليوم الثاني.. استمرار فعاليات المهرجان الدولي الأول لشعراء العمود بسوهاج

تستمر اليوم فعاليات المهرجان الدولى الأول "فى حب النيل" لشعراء العمود والتفعيلة العرب والذى تنظمه جامعة سوهاج لليوم الثاني بقاعة المؤتمرات الكبرى "قناة السويس" بالجامعة الجديدة.





وقال الدكتور فتوح خليل، عميد كلية الآداب، إن المهرجان يقام للمرة الأولى ويشارك فيه 20 شاعرًا من مصر والدول العربية الشقيقة منها العراق وسوريا واليمن ولبنان والسعودية وفلسطين وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا وعمان والسودان.



