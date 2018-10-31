ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

لليوم الثاني.. استمرار فعاليات المهرجان الدولي الأول لشعراء العمود بسوهاج

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:01 ص
فعاليات المهرجان
فعاليات المهرجان الدولي الأول لشعراء العمود بسوهاج
خالد رياض
تستمر اليوم فعاليات المهرجان الدولى الأول "فى حب النيل" لشعراء العمود والتفعيلة العرب والذى تنظمه جامعة سوهاج لليوم الثاني بقاعة المؤتمرات الكبرى "قناة السويس" بالجامعة الجديدة.

وقال الدكتور فتوح خليل، عميد كلية الآداب، إن المهرجان يقام للمرة الأولى ويشارك فيه 20 شاعرًا من مصر والدول العربية الشقيقة منها العراق وسوريا واليمن ولبنان والسعودية وفلسطين وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا وعمان والسودان.

يأتى ذلك فى إطار توجيه رسالة حب وسلام من مصر إلى كل دول العالم ولتعريف الأجيال الحالية والقادمة بقيمة النيل الحضارية والحياتية للمحافظة عليه من أى أخطار تهدده.
loading...

ترشيحاتنا

مصطفى خاطر: اتثبت في الشارع والحرامي إداني رز باللبن .. فيديو

زاهي حواس يكشف سبب طرده لـ بيونسيه من الأهرامات .. فيديو

البدري: نعرف الأهلي جيدا .. ومباراة رادس لن تكون تحصيل حاصل

صدمة لمشاهير العرب.. ترامب يدرس منع الجنسية عن مواليد الأراضي الأمريكية

يونس: العودة لاستاد بورسعيد وإقامة نصب تذكاري لجماهير الأهلي هدفنا.. فيديو

محمد يوسف يوجه رسالة مهمة عبر صدى البلد لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجى.. فيديو

مصطفى خاطر: انضربت علقة موت في المدرسة .. فيديو

سيدة لديها 9 أبناء تتزوج من شاب أصغر منهم.. صور

سيارة ربع نقل تقتحم شريط السكة الحديد بأسوان

منة فضالي تكشف عن وصفة لفقدان 7 كيلو في فترة وجيزة

فضائح الدوحة تتوالى.. وزير قطري متورط في هجوم 11 سبتمبر ودعم الإرهاب.. فيديو

وثائق: عمليات تجسس واسعة من الجيش الأمريكي لمنع تمرد جماعي ضد ترامب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور

هدية سيتاو إلى الإله بتاح وآمون رع.. وادي السبوع أجمل معابد الفراعنة على ضفاف النيل.. صور

المصري يؤدي مرانه بقيادة ميمي عبد الرازق بعد انسحاب حسام حسن .. صور

بُني بفرمان ملكي.. المسجد العباسي شاهد على بطولات المقاومة الشعبية في بورسعيد

فيديو

ماجد سعد: ثقة الألمان في الرئيس جعلتهم ينفذون كل طلباته.. فيديو
مصطفى خاطر: اتثبت في الشارع والحرامي إداني رز باللبن .. فيديو
خبير تربوي: الكتب الخارجية حبوب لمنع التفكير
صدى البلد ينفرد بتفاصيل أول بطولة مستر أوليمبيا في مصر.. فيديو
مشادة على الهواء بين ضيوف أحمد موسى بسبب الدروس الخصوصية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟