أول محترف مصري فيزيك يروي تفاصيل مثيرة في مشواره الاحترافي.. فيديو

كشف أحمد عبد الجليل أول محترف مصري في لعبة كمال الأجسام فئة "فيزيك"، عن أحداث مثيرة في مشواره الاحترافي للعبة وسبب اختياره لهذه الفئة.



وقال عبد الجليل أثناء حواره في موقع صدى البلد الإخباري، إنه بدأ مشواره كأي مبتدأ عرف طريق "الجيم" بسبب ضعف البنية الجسدية له، ثم استمر منفردا دون مدربين.



وأضاف عبد الجليل، أنه حصد العديد من البطولات المحلية في فترة وجيزة كلاعب مبتدأ في لعبة كمال الأجسام فئة الـ "فيزيك" وبنيته التي أعطاها له الله جعلته يتجه إلى هذه الفئة وليس تمرينات معينة أو أسلوب أكل معين.



وأشار أول محترف مصري إلى أن، العديد من المدربين واللاعبين دعموه معنويا بالكلام، حيث أنه كان في مشاركاته الأولى يحصد ترتيبا مميزا في الثلاثين الأوائل دائما منذ بدايته لذلك استمر في العمل على نفسه ليصبح بطل عالم.



وصرح عبد الجليل، أن أول بطولة كبيرة يشارك فيها هي "راسلمينيا" وتعتبر هي أول مشاركة في بطولة كبيرة محلية وحصد مركز ثاني وفاجأ الجميع.