أول محترف مصري فيزيك: مدرب منتخب مصر قادني للتتويج بالبطولات العالمية.. فيديو

أكد أحمد عبد الجليل أول محترف مصري في كمال الأجسام فئة الـ "فيزيك"، أن محمد كمال مدرب منتخب مصر للعبة كان أول من قام بتدريبه في بدايته وكان هذا دافعا كبيرا له.



وأضاف عبد الجليل أثناء حواره في موقع صدى البلد الإخباري، أنه خلال فترة تدريبه تحت إشراف "محمد كمال" مدرب منتخب مصر، حصد العديد من البطولات جميعها مركز أول.



وأشار عبد الجليل إلى أن الجينات هي العامل الأساسي في تقييم اللاعب فئة " الفيزيك" والتدريبات والوجبات القاسية هي عامل من ضمن العوامل التي تؤهل اللاعب للحصول على البطولات العالمية.