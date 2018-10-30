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فن

Before We Heal ينافس على أفضل فيلم قصير بأيام قرطاج السينمائية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 09:57 م
صدى البلد
محمد نبيـل
ينافس الفيلم اللبناني القصير Before We Heal للمخرج نديم حُبيقة في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة ضمن فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية (من 3 وحتى 10 نوفمبر)، ليكون العرض الأول للفيلم في إفريقيا.

كان الفيلم قد شهد مؤخرًا عرضه الأول في موطنه لبنان في مهرجان الفيلم اللبناني، وقبلها كان العرض الأول في مهرجان إيجه السينمائي الدولي باليونان، كما شارك في مهرجان الفيلم العربي بكاليفورنيا في أميركا.

ويعد أيام قرطاج السينمائية أحد أهم وأعرق وأقدم المهرجانات العربية حيث تأسس عام 1961، ويضم في دورته الحالية أكثر من 200 فيلم من 47 بلدًا في مختلف أقسام المهرجان، وهي من إنتاج سنتيّ 2017 و2018، من ضمنها 54 فيلمًا عربيًا.

وتدور أحداث الفيلم حول سليم الذي يزور حبيبته السابقة ريا في منزلها، ويدخل الحمام ليجد نفسه عالقًا داخله، وعلى عتبة الباب وكل منهما على جانب؛ تتم محاولات إخراجه ومعها يأتي ضحك وأمل وذكريات وصراخ.

الفيلم من تأليف وإخراج نديم حُبيقة وبطولة يُمنى مروان، محمد بساط وإيلي نجيم، وتصوير سيلين لايوس ومونتاج ناتالي ريبز وموسيقى جون ناصف.
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