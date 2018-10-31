المسلسلات الأكثر مشاهدة على يوتيوب.. آخرها بيت السلايف والأب الروحى ونصيبى وقسمتك

الحلقة 23 من مسلسل "بيت السلايف" تتصدر الأكثر بحثا على "يوتيوب"

حكاية 6014 من "نصيبى وقسمتك" تحتل المركز الأول

"الأب الروحى" ينافس على الأعلى مشاهدة على "يوتيوب" مع عرض الجزء الثانى

"بيت السلايف"

"نصيبى وقسمتك"



"الأب الروحى 2"

استطاع أكثر من مسلسل تليفزيونى يعرض حاليا أن يتصدر الأعلى نسبة مشاهدة على "يوتيوب"، وهناك حلقات بعينها أثارت جدلا وحققت نسبة مشاهدة مرتفعة."صدى البلد" يعرض أبرز المسلسلات التى حققت نسبة مشاهدة فى الأيام الماضية على "يوتيوب".استطاع مسلسل "بيت السلايف" أن يتصدر بأكثر من حلقة من حلقاته الأعلى مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".واستطاعت الحلقة 23 من المسلسل أن تتصدر الأكثر بحثا فى جوجل، حيث حصلت على المركز الـ15 في مصر على الفيديوهات بشكل عام، والمركز الأول في المسلسلات.كان مسلسل "بيت السلايف" نال اهتمامات رواد "السوشيال ميديا"، حيث تفاعلوا بشدة مع هذه الحلقة بشكل خاص والعمل ككل بشكل عام."بيت السلايف"، بطولة بوسى، وعبير صبرى، ومنة فضالى، وحازم سمير، وجيهان خليل، وأشرف مصيلحى، وطارق صبرى، وأحمد صلاح حسنى، وسمر جابر، ورباب ممتاز، وياسمين على، وشيرين أبو العز، ونيفان صابر، وخلود سرحان، ومن تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق، ويعرض المسلسل على شاشة "النهار".استطاعت الحلقة 16 من الموسم الثاني للمسلسل الشهير "نصيبي وقسمتك" والتي تعد بداية الحكاية الرابعة في العمل، تحقيق ما يزيد على 400 ألف مشاهدة لتدخل ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر.واحتلت المركز الـ 46 في القائمة من أصل 50 مركزًا، حيث يعد هذا العمل الدرامي هو الوحيد الموجود بالقائمة حتى الآن.حكاية "604" بطولة حنان مطاوع ونادية رشاد وإيهاب فهمى وفاطمة ناصر، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وتدور أحداثها في إطار تشويقى ملىء بالغموض والإثارة.استطاع مسلسل "الأب الروحى" فى جزئه الثانى أن يحقق نسبة مشاهدة مرتفعة، وأرجع البعض ذلك إلى تعطش الجمهور لمعرفة الأحداث الجديدة التى طرأت على أحداثه.ويحمل الجزء الثانى من المسلسل مفاجآت عديدة بخروج عائلة جديدة فى مواجهة عائلة العطارين، من أجل الاستحواذ والسيطرة على سوق السلاح، حيث يظهر الفنان هادى الجيار فى دور شيخ قبيلة بمطروح يتاجر فى السلاح، بينما يجسد الفنان محمد رياض دور ضابط شرطة يحارب الخارجين عن القانون، كما سيظهر كل من الفنان أحمد عبد العزيز ومصطفى أبو سريع، اللذان اختفيا الجزء الأول.تدور أحداث مسلسل «الأب الروحى» حول عائلة كبيرة يسيطر عليها الأب «زين العطار» -الذى يجسده الفنان محمود حميدة- وله عدد كبير من الأبناء، يعيشون معه فى المنزل، عدا اثنين، أحدهما فى ملجأ والآخر شخص عدوانى، ويسرد المسلسل علاقة هذا الأب مع عصابات السلاح والمهربين."الأب الروحى 2" بطولة سوسن بدر، ووفاء سالم، وأحمد عبد العزيز، وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز، وإيهاب فهمى، ومحمد عز، ومحمود فارس، وحسن حسنى، ومحمد رياض، وسيمون، وهادى الجيار، ودينا، وعبير صبرى، ومحمد نجاتى، وهادى الجيار، وحنان شوقى، من إخراج تامر حمزة، وتأليف هانى سرحان، إنتاج شركة فنون مصر لمالكيها محمد محمود عبد العزيز وريمون مقار.