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برلمان

ريمون مكرم مرشح انتخابات عليا الوفد: مصر بلد الوحدة الوطنية وثورة 19 وحدت الأمة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 08:43 م
ريمون مكرم
ريمون مكرم
معتز الخصوصى
قال ريمون مكرم غالي، المرشح لعضوية الهيئه العليا لحزب الوفد، إن مصر رحمة الرحمن وسماحة الإنجيل وأنه تقدم بأوراق ترشحه، مؤكدا ثقته فى اختيارات الجمعية العمومية للحزب.

وأضاف مكرم، فى بيان صحفى له، أن مصر تبقى مصر دائما حالة خاصة فى العالم وستظل الوحدة الوطنية هى العنوان الرئيسي في أرض الكنانة، ومهما حاول البعض المساس بهذه الوحدة وتدبير المؤامرات والفتن فلن ينجحوا فى ذلك، لأن تاريخ مصر حافل بنماذج ومواقف وطنية تؤكد وحدة المصريين وحدث هذا في ثورة 1919 التى قادها زعيم الوفد سعد زغلول حيث كان الشعار يحيا الهلال مع الصليب وهى الثورة التى وحدت الأمة.

وأشار إلى أنه في حرب أكتوبر 1973 كان المسلمون و الأقباط جنبا إلى جنب فى معركة تحرير الأرض واختلطت دماؤهم وفى ثورة 25 يناير كان الجميع على قلب رجل واحد لم يكن هناك مسلم و قبطى بل كان هناك المواطن المصرى الذى رفع شعار الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وتابع قائلا :إن وحدة المجتمع المصرى عبر العصور و التاريخ هى أهم ما يميز هذا الوطن عن غيره من الأوطان ،و لهذا يجب علينا فى هذه المرحلة تربية أبنائنا على حب الآخر و تقبل الآخر الذى هو جزء من نسيج هذا الوطن و تعليم أبنائنا في المدرسة فى المراحل التعليمية الأولى.

وأوضح إننا نحن من نملك وحدة هذا الوطن و نبث فيهم روح التسامح و حرية العقيدة و نشر ثقافة الحوار وتقبل الآخر حيث يقول الله جل شأنه (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) فكم من دول تفككت و تناحرت بسبب المشكلات العرقية و الصراعات الدينية و كانت سبب فى نشوب حروب طائفية بين أبناء المجتمع الواحد و هذا ماحدث فى كثير من الدول مثل كشمير و الهند و حرب لبنان و جنوب السودان ولذا يجب أن تكون هناك رسالة تعليمية مفادها.

وأكد ريمون غالى إن الوحدة الوطنية هى احد الركائز الوطنية وأحد اهم الدعائم و المقومات التى تجمع و تربط بين أبناء الوطن، مشيرا الى أن وحدتنا هى صمام أماننا و إن شعار الدين لله و الوطن للجميع و عاش الهلال مع الصليب سيظل شعار كل المصريين ، فالإسلام دين السلام و المسيحية دين المحبة ، و المسلم و القبطى اخوة بوحدة الدم و الارض و التاريخ و المصريين تتأصل فى نفوسهم نفس العقيدة و هى الإيمان بالله و نبذ العنف و يتنفسون نفس المفاهيم السمحة وعلى الأرض نحيا بالمحبة و السلام داعيا الله ان يديم تماسك و ترابط المصريين ويحفظ مصر من كل سوء.

الجدير بالذكر أن ريمون مكرم غالي حاصل على بكالوريوس خدمه اجتماعيه و دبلومه في الخدمة الاجتماعية ونائب رئيس حزب الوفد لجنة حدائق القبة.
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