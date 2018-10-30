راشد: الانتخابات التكميلية للعلميين تمت بشفافية وندعم الفائزين

أكد دكتور محمد راشد، رئيس شعبة العلوم الطبية بنقابة العلميين، أن الانتخابات التكميلية التي عقدت يوم 23 اكتوبر الجاري تمت في إطار سليم وشفافية تامة وأن نتائجها مرضية لجميع الأطراف.



وأوضح راشد، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الانتخابات جرت على بعض المقاعد الشاغرة بمجلس النقابة العامة 21 مقعدا، ومجالس إدارات شُعبتي علوم الحاسب والإدارة العلمية 12 مقعدا.



وتابع رئيس شعبة العلوم الطبية بنقابة العلميين: أن المجموعة التي تم انتخابها وإختيارها تمثل نبض العلميين في الشارع ويجب أن تعمل لصالح المواطنين مؤكدا على أن مجلس النقابة سوف يقدم الدعم الكامل لهم وسوف يمدهم بالمعلومات اللازمة.