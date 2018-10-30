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حوادث

المشدد 5 سنوات وغرامة 15 مليون جنيه لأمين شونة بالشرقية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 08:42 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
محمد الطحاوي - وائل شاهين
قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم حضوريا بمعاقبة "عطية أ" أمين شونة أولاد صقر بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريمه مبلغ 15 مليونا و463 ألف جنيه، ورد المتهم لقيمة مساوية للمبلغ المختلس وعزله من وظيفته.

تعود أحداث القضية رقم 4063 لسنة 2016 جنايات صان الحجر، المقيدة رقم 671 لسنة 2016 كلى شمال المنصورة، والمقيدة رقم 192 لسنة 2016 والمتهم فيها " عطية أ ع" 37 سنة أمين شونة أولاد صقر، التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، ومقيم أبو الشقوق كفر صقر والمتهم باختلاس كمية من الأقماح بلغت 500 طن، مملوكة لهيئة السلع التموينية، وتقدر قيمتها بـ 15مليون جنيه، وقررت النيابة إحالة المتهم لمحكمة الجنايات.
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