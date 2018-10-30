برلمانية المحافظين: تعاون اقتصادي قوي بين مصر وألمانيا الفترة المقبلة

أكدت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا للمشاركة فى أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا فى إطار مجموعة العشرين، تأتي في الوقت الذي تشهد فيه تطور خارجي للعلاقات المصرية مع الدول الأخرى.



أضافت أبو السعد فى بيان لها، أن الفترة المقبلة تشهد تعاون اقتصادي قوي بين البلدين بشكل خاص وأفريقيا بشكل عام، فمصر هي بوابة أفريقيا للعالم، مشيرة إلي أنه يتطلب التحرك نحو توفير مناخ استثماري قوي يسهم في جذب الاستثمارات الألمانية لمصر، مما يزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين، بما ينعكس بالإيجاب على زيادة السياحة الألمانية في مصر.



وأشارت إلي أن اختيار مصر لعقد الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة المقرر انعقادها في فبراير المقبل، تأتي الفرصة الأقوي للتعرف على الفرص الاستثمارية في مصر بمختلف القطاعات، مما يعزز من التعاون بين البلدين بشكل أقوي.



أوضحت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن نجاح مصر خلال الفترة الماضية في توفير بيئة مناسبة للاستثمار يسهم في جذب الاستثمارات الخارجية من الدول المختلفة وإعلان الدول نيتها لضخ استثماراتها في مصر، وهو ما يؤكد سير مصر على الطريق الصحيح نحو بناء الاقتصاد المصري.