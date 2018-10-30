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أحمد موسى: إشادات من القادة الألمان بالتطورات المصرية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 08:44 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
كـريـم الـخـطـيـب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن جزءا كبيرا من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا كان بشأن تحسين جودة التعليم في مصر.

وأضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن هناك اتفاقيات مع الجانب الألماني لإنشاء 10 جامعات ألمانية في مصر منها في العاصمة الإدارية الجديدة، وهناك تدريبات في التعليم والتعليم الفني.

أوضح «موسى» أن هناك إشادات من القادة الألمان بان مصر هي البلد الأسرع في العالم في التطوير، كما أشادوا بدور مصر في التنمية ومواجهة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والتحديات التى تواجه الشرق الأوسط.
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