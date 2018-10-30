بيع ورقة دولار البطيخ الكبير بـ مليوني دولار

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شهدت دار مزادات أمريكية بيع ورقة نقدية بقيمة ألف دولار، مقابل سعر مرتفع للغاية بلغ مليوني دولار.وبحسب فوكس نيوز، أعلنت دار مزادات "Stack’s Bowers Galleries" في 25 أكتوبر الجاري بمدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند الأمريكية، عن بيع ورقة نقدية منذ العام 1890، تحمل اسم "Grand Watermelon" أي البطيخ الكبير.يذكر أن الورقة التى رسمت قى وقت قديم من تاريخ أمريكا، توجد 7 أوراق نقدية فقط منها، وهى من أكثر الأوراق النقدية النادرة المطلوبة.