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اقتصاد

استقرار في أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 08:40 م
صدى البلد
أ ش أ
ساد الاستقرار أداء معظم شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن اليوم الثلاثاء، باستثناء شهادات إيداع البنك التجاري الدولي التي انخفضت.

وانخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 09ر0 نقطة بنسبة 1.91%، ليسجل عند 37ر4 ‏دولار، ‏حيث كان أعلى مستوى للشهادات عند 50ر4 دولار، بينما كان ‏أقل ‏مستوى ‏لها عند 26ر4 ‏دولار.‏

واستقر أداء شهادات إيداع مؤسسة (هيرميس) عند 56ر1 دولار، ‏وكان أعلى مستوى للشهادات عند 53ر2 دولار، وأقل مستوى لها عند 1.60 دولار.

وحافظت شهادات إيداع شركة (أوراسكوم) القابضة للتنمية على مستواها عند 70ر17 دولار، كما استقر أيضا أداء شهادات إيداع (أوراسكوم تيليكوم) عند 20ر0 ‏دولار.

استقرت شهادات إيداع (إيديتا) للصناعات الغذائية عند 35ر5 دولار.
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