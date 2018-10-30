أيرلندا ترحب بتعيين باتيل نائبا للسفير البريطاني بالقاهرة.. صور

رحبت سفارة أيرلندا بالقاهرة بـ نيراف باتيل نائب السفير البريطاني بالقاهرة ، متمنية له حظا سعيدا خلال فترة عمله الدبلوماسية بمصر.



وكان نيراف باتيل قد أعرب عن سعادته بتوليه منصب نائب السفير البريطاني في القاهرة حيث قال في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : " مبسوط جدا لبدء الشغل الأسبوع دا كنائب لسفير المملكة المتحدة الجديد في مصر ".



ونشر الدبلوماسي البريطاني عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة للهدية التي اهداها اياه أطفاله حيث قال " فاجأني أطفالي بهذه الهدية الجميلة هذا الصباح".

