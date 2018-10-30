نقابة الصيادلة تحذر من شراء الأدوية دون الصيدليات المرخصة

حذرت نقابة صيادلة مصر السادة المواطنين حرصا على سلامتهم وعدم تعرضهم لمشاكل صحية بعدم شراء الأدوية إلا من خلال الصيدليات المرخصة.



واستنكرت النقابة، عدم التعامل مع مصادر الأدوية غير الشرعية عبر صفحات الفيس بوك ومجموعات الواتس آب وإعلانات الفضائيات والمستوصفات والعيادات غير المسموح لها بتداول الأدوية أو بأرقام مختصرة مجهولة المصدر.



والفتت النقابة النظر أنه تلاحظ لديها فى الفترة الأخيرة وجود شكاوى كثيرة من المواطنين تفيد تعرضهم للخطر والإصابة بامراض وتداعيات صحية خطيرة كادت أن تودى بحياتهم بعد استخدامهم لأدوية من خلال هذه التطبيقات.