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توك شو

معجب يقدم هدية مرعبة للفنانة منة فضالي.. فيديو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 08:51 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة منة فضالي؛ إنها لا تشارك في الأعمال المسرحية؛، لأنه يتطلب التفرغ التام لها، مشيرة إلى أن طبيعة عملها تتطلب السفر والعمل ليلا مما يتعارض مع الأفلام والمسلسلات.

وأكدت خلال استضافتها على فضائية «النهار»؛ أن من طموحها الفني المشاركة في الأعمال الشقية التي تتحدث عن المخابرات والجاسوسية؛ مثل أفلام ماجدة ومديحة كامل.

وتحدثت منة عن أغرب هدية من معجب لها؛ مرددا: «جالي أسد أبيض هدية بس رفضت أقبلها».
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