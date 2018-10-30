عميد العلوم الإسلامية: لا تستطيع مؤسسة دينية حذف حديث من صحيح البخاري

قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر، إن علماء الأمة أجمعوا على صحة أحاديث كتاب صحيح البخاري، وأنها كل أحاديثه مُسندة للرسول الأكرم -صلى الله عليه وسلم-.



وأكد «فؤاد» في تصريح له، أنه لا يستطيع أحدٌ مهما كان -سواء هيئة كبار العلماء المحترمة ولا الأزهر الشريف ولا منظمة المؤتمر الإسلامي ولا الأمم المتحدة» أن يحذف حديثًا واحدًا مما ثبت وأُسند للنبي الكريم بصدق وأمانة.



وأشار إلى أن الأمة منذ أكثر من ألف عام تلقت صحيح البخاري بالقبول والرضا، وترحمت على من جمع أحاديثه، وضبط قواعد قبولها بضوابط علمية دقيقة قطع الطريق على من يحاولون الكذب والتدليس على المصطفى صلوات ربي عليه وسلامه.



ولفت العالم الأزهري، إلى أن كتاب الإمام البُخاري ليس كتابًا يعرفه المصريون فحسب، بل يعرفه ويوقن بصحته مليار وسبعمائة مليون مسلم في العالم كله، وكلهم يحترمون هذا الكتاب ومن جمعه رحمه الله تعالى.



