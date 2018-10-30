بشكتاش يسعى لإعادة كاريوس إلى ليفربول بسبب أدائه المتواضع

أشارت عدد من التقارير التركية إلى أن نادي بشكتاش التركي غير راض عن أداء الحارس لوريس كاريوس المتواضع مع الفريق منذ انضمامه هذا الموسم في سوق الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة من نادي ليفربول الإنجليزي.



ووفق ما نشرته صحيفة "اس" عن إمكانية عودة كاريوس الي ملعب "الأنفيلد" في يناير المقبل وأن نادي بشكتاش يرغب في عقد صفقة تبادلية مع نادي ليفربول الإنجليزي، تنص على إعادة لوريس مقابل الحصول على خدمات المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي.



ويمتلك بشكتاش خيار الشراء بصفة نهائية بعد انتهاء الإعارة التي ستمتد لمدة عامين، كما أن النادي التركي يدفع 50% من راتب اللاعب.