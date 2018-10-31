متسابقو 17 دولة يواصلون منافساتهم في بطولة العالم للباراموتور بالفيوم.. رئيس الاتحاد الدولي للطيران يشيد بموقع بحيرة قارون لتنظيم الفعاليات الدولية.. صور

البطولة تحظى باهتمام ومتابعة العديد من دول العالم

وزير الطيران المدني يوافق على إشهار أول نادٍ للطيران بالفيوم

عصام سعد: مستعدون لاستقبال كل بطولات العالم الرياضية





واصل المتسابقون من 17 دولة من مختلف قارات العالم سباقهم و منافساتهم فى بطولة العالم الثالثة مصر 2018 للباراموتور (السلالوم) للرياضات الجوية، التي تقام فعالياتها علي ضفاف بحيرة قارون أمام فندق بيوم بقرية تونس، في الفترة من 29 أكتوبر الجاري وحتى 5 نوفمبر، بمشاركة 50 لاعبًا يمثلون 17 دولة من مختلف قارات العالم، تحت رعاية وزارة الطيران المدني ممثلة في نادي الطيران المصري، ووزارة التنمية المحلية ممثلة في محافظة الفيوم، وبالتعاون مع وزارة السياحة، وبالتنسيق مع إحدى الشركات الرياضية المنظمة للحفل.





وافتتح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، فعاليات البطولة والتى حضرها فريتس برنكت رئيس الاتحاد الدولي للطيران المدني، و وولف جانج رئيس اللجنة الدولية للباراموتور والرياضات الجوية، والمهندس حسن موافي السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، وسمير عبد الرؤوف رئيس مجلس إدارة نادي الطيران المصري، واللواء محمد عبد الجواد زمزم عضو مجلس إدارة النادي، واللواء محمد كاظم حبيب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والمستشار أمجد عارف مستشار وزير الطيران للشئون السياسية، والكابتن هاني شاكر رئيس مجلس إدارة الشركة الرياضية المنظمة للبطولة، والمهندس كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، والدكتور حسام الابياري مدير السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وجوزيه أورتيجا رئيس لجنة التحكيم، وعدد من المهتمين برياضة الباراموتور.





بدأ الاحتفال بطابور عرض للفرق المشاركة، ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، كما تخلل الحفل استعراضا في سماء المنطقة لعدد من طياري رياضة الباراموتور، كما تم عرض فيلم تسجيلي لرياضة الباراموتور بمختلف ربوع مصر.





وخلال كلمته، رحب محافظ الفيوم بوفود الدول المشاركة، مؤكدًا لهم استعداد المحافظة لاستقبال مثل تلك الفعاليات جنبًا إلى جنب مع مسابقات رياضة الشراع والتزحلق على الرمال.





وأشار إلى أن الفيوم تتمتع بالعديد من المقومات البيئية والأثرية والتراثية مما يؤهلها لتكون في مصاف المحافظات السياحية على مستوى العالم، وهو ما حدث باستضافتها هذا الحدث الرياضي الكبير، موضحا أن هذا الحدث يؤكد على التواصل الدائم بين مصر ومختلف دول العالم، ويثبت للجميع أن مصر بلد الأمن والأمان والمحبة والسلام، وأن المحافظة تقدم كافة التيسيرات اللازمة لخروج البطولة بالشكل الحضاري اللائق عالميا.





وفي نهاية كلمته قدم محافظ الفيوم بالغ شكره للقائمين على الحفل، متمنيًا لكافة الوفود قضاء وقت طيب على أرض المحافظة، وأن يحملوا رسالة سلام للعالم فهم سفراء لبلادهم بالفيوم.





ومن جهته، أشار رئيس الاتحاد الدولي للطيران المدني بأن بطولة العالم الثالثة للباراموتور تحظى باهتمام كبير لدى كثير من الدول، لما تتميز به تلك الرياضة بالمرونة والسرعة والدقة، مضيفًا بأن الاتحاد الدولى مهتم بنشر الوعي بالرياضات الجوية بين الرياضيين، مضيفًا بأن البطولة تعقد للمرة الأولى بمصر والشرق الأوسط على أرض محافظة الفيوم.





فيما أوضح رئيس مجلس إدارة نادي الطيران المصري بأن البطولة تأتي تحت مظلة الاتحاد الدولي للطيران الرياضي، مضيفًا بأن وزارة الطيران تهدف إلي جعل تلك الرياضة واسعة الانتشار فى ربوع جمهورية مصر العربية لما تتمتع به من امتداد شواطئها الملائمة لتلك الرياضة، مضيفًا بأنه تم الإعلان عن إشهار نادي للطيران المصري بمحافظة الفيوم.





وتهدف موافقة وزير الطيران المصري على اقامة اول نادى للطيران بمحافظة الفيوم الى تنشيط السياحة البيئية بمحميتي "قارون" و"وادى الريان" والتى تعد من المحميات الطبيعية بالفيوم، وكذلك نشر الوعي بالثقافة الجوية من خلال أنشطة تقدمها وزارة الطيران المدنى المصرى، وبالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظة الفيوم.



