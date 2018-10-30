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رياضة

رئيس نادي طنطا: عمومية الجبلاية مهزلة وسقطة لاتحاد الكرة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 08:45 م
صدى البلد
ريهام بكير
وصف فايز العريبي رئيس نادى طنطا، أن الأجواء التي تمت فيها الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم والانتخابات التكميلية، كانت أشبه بالمهزلة والتنظيم كان سيئا للغاية، ويسيء للمنظومة الكروية بشكل عام، متمنيا أن يسقط هذا اليوم من الذاكرة، لأن ما حدث لم يكن حضاريا على الإطلاق ".

وأشار رئيس نادى طنطا، في تصريحات لبرنامج" شوت مع حتحوت "الذي يقدمه الإعلامي" هاني حتحوت" علي راديو مصر"، إلى أن ما حدث يعتبر سقطة مدوية للجبلاية، التى فشلت فشلا مدويا في تنظيم اجتماع ضم 200 عضو من أعضاء الجمعية العمومية .

وأوضح أنه تحدث بمنتهى الصراحة والوضوح وأبلغ مسئولي الجبلاية بأن ما حدث فضيحة بكل المقاييس وإهانة لهم، في ظل الخروج عن النص والتجاوزات والتصرفات التي لا تمت للروح الرياضية بأي صلة.

وتابع رئيس طنطا، أنه رغم العلاقة القوية التي تربطني برئيس الجبلاية المهندس هانى أبو ريدة، إلا أن ما حدث يكشف الفشل الإداري الذريع لمسئولى الجبلاية، وفشلهم في تنظيم اجتماع مصغر".

وكشف عريبي، أن مشكلة الجبلاية في الجمعية العمومية، التى تختار مجلس إدارة الجبلاية، لأنها تحتاج لتوعية كاملة من أجل أن تكون الاختيارات قائمة على الكفاءة وليس التربيطات الانتخابية والمصالح الشخصية".

وشدد رئيس طنطا على أنه لا يشرفه التواجد في مثل تلك الأجواء والمناخ غير الصحي، وأنه لولا الانتخابات ما تواجد في اجتماع الجمعية العمومية".
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