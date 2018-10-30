ضبط هاربين من تنفيذ أحكام وسحب تراخيص سيارات بوادي النطرون.. صور

نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة حملة مكبرة بدائرة مركز شرطة وادي النطرون تحت إشراف اللواء جمال الرشيدي -مساعد الوزير مدير الأمن بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة ومركز وادى النطرون وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي ومأمور وضباط مركز الشرطة والمرور، والمرافق، وشرطة الكهرباء .



أسفرت جهود الحملة عن ضبط 11 متهما محكوما عليـــهم 32 حكم حبس جزئي وجنائي و41 غرامة جزئية ومستأنفة، و6 قضايا سلاح ومخدرات و20 قضية تموينية متنوعة.



كما تمكنت الحملة من ضبط 13 توك توك، و2 موتوسيكل، وسيارتى جميعها بدون ترخيص، بالإضافة إلى 57 حالة سحب تراخيص لمخالفات مرورية متنوعة، و25 حالة تصالح فورى و180 مخالفات مرورية متنوعة.



وتمكنت الحملة من إزالة 1679 حالة إشغالات ثابتة ومتحركة بالطرق العامة، وإزالة 5 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة مباني بإجمالي مساحات 1690 مترًا.. وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

