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أول ظهور للفنانة شيماء سيف بعد زفافها.. فيديو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 08:48 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة شيماء سيف؛ إنها رغم قصر قامتها وبدانتها في الطفولة لم تتعرض لمضايقات من زملائها في الدراسة؛ ولكن في بعض الأحيان كانت تتعرض للمضايقات في الشارع.

وأكدت خلال استضافتها على فضائية « النهار » ببرنامج "عقارب الساعة"؛ أنها قابلت في حياتها الفنية أو قبلها؛ أشخاصا تستطيع وصفهم بالعقارب؛ مشيرة إلى أن النفسنة في الوسط الفني موجودة خاصة مع كل نجاح يحققه فنان.

وأشارت سيفالي إلى أنها تقدر الأشخاص الذين يقولون الصراحة مهما كانت، قائلة «عدو واضح خير من صديق مخادع».

وكانت شيماء سيف احتفلت بحفل زفافها، على المنتج محمد كارتر، منذ عدة أيام.
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