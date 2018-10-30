أستاذ تغذية: التونة تسبب السرطان في هذه الحالة.. فيديو

قال الدكتور فوزى الشوبكى أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث، إنه يجب علي المواطنين اتباع المواصفات العامة للأطعمة.



وأوضح "الشوبكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه علي المواطن أن يقوم بفحص التونة قبل تناولها، وحذر من تناولها في حالة ظهور لون أخضر أو بني وتغير الطعم أو في حالة ظهور فطريات عليها، مؤكدا أن التونة في هذا الوقت تكون سامة وتكون مسببة للسرطان مع مرور الوقت.



وأشار أستاذ التغذية إلى أن المعادن السامة لا يمكن القضاء عليها نظرا لأنها تدخل في ألياف الأسماك بعد تناولها، محذرا من تناول التونة المستوردة من دول شرق آسيا، لتلوث شواطئها بالزئبق الذي يعتبر أحد المعادن السامة المحظور استخدامه في المواد الغذائية.

