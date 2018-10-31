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حقوقيون عن مشاركة ذوي الإعاقة في منتدى شباب العالم: دليل على اهتمام الدولة بهم.. ونطالب البرلمان بتكثيف الجهود للمطالبة بحقوقهم

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
أماني نوار
  • بهاء طاهر: 2018 بداية الاهتمام بذوي الإعاقة وتمكينهم في المجتمع 
  • أحمد فوقي: مشاركة ذوي الإعاقة في منتدى شباب العالم تتويج لهم 
  • عبد النعيم: ذوو الإعاقة يحققون إنجازات كبيرة وبخطوات ثابتة 


ينطلق منتدى شباب العالم في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل بـ «أرض السلام» شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة قضايا الشباب في إطار محاور السلام والتطوير والإبداع.

يضم المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من 5000 من شباب العالم للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات في حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم، عن استضافة فنانين من ذوي الإعاقة في مسرح شباب العالم، بمنتدى 2018، لتسليط الضوء على قضاياهم وتقديم الدعم اللازم لهم في جميع المجالات.

أكد الدكتور بهاء مختار، الأمين العام المساعد للمجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة إن مشاركة ذوي الإعاقة في مؤتمر الشباب هو دليل على اهتمام الدولة بهم واندماجهم مع نسيج المجتمع ومعرفة اهتماماتهم ومدى الإنجازات التي حققوها. 

وأضاف بهاء مختار أن المجلس القومي للإعاقة على تواصل دائم مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتقديم جميع الخدمات لذوي الإعاقة بها كما ان عام 2018 كان بداية تمكين ذوي الإعاقة في كثير من المجالات خاصة بعد التشريعات الجديدة موضحا أنه سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة قريبًا، لافتًا إلى نسبة ذوى الإعاقة بمصر تصل إلى 11%.

وتابع الحقوقي أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام والتنمية، أن مشاركة ذوي الإعاقة في مؤتمر الشباب هو تتويج لهم على الرغم من الانجازات التى اتخذتها الدولة فى تمكين ذوى الإعاقة الا ان مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان تتطلع الى المزيد من القرارات والإجراءات الاصلاحية فى ملف تمكين ذوى الإعاقة وتطالب البرلمان المصرى بضرورة تكثيف جهوده لدعم وتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة ومراعاة حقوقهم فى التشريعات المرتقب صدورها وخاصة قانون الإدارة المحلية.

أكد محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أن مشاركة ذوي الإعاقة في مؤتمر الشباب اكبر تمكين لهم في مجالات الحياة،  موضحا أن ذوي الإعاقة قادرون علي تحقيق الأهداف ولديهم العزيمة والإرادة علي التقدم وتحقيق جميع ما يريده بخطوات ثابتة. 
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