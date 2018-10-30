ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

أمطار وسيول تضرب مرسى علم وحلايب وشلاتين بالبحر الأحمر.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ.. وإنقاذ 14 غواصا إيطاليا و7 مصريين

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 11:57 م
سيول
سيول
إبراهيم جادالله
  •  محافظة البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار
  •  أمطار شديدة بمرسى علم وحلايب وشلاتين
  •  قطع طريق مرسى علم ابوغصون وانعدام الرؤية بحلايب بسبب الأتربة 
  •  إنقاذ 14 غواصا إيطاليا و7 مصريين جنوب البحر الأحمر

رفعت محافظة البحر الأحمر الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة السيول والأمطار، بعد تعرض جنوب البحر الأحمر وبالتحديد مدن حلايب والشلاتين ومرسى علم لأمطار شديدة وصلت إلى حد السيول بمرسى علم وتسببت فى قطع طريق مرسى علم ابوغصون.

وتعرض عدة مناطق متفرقة من حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر لأمطار شديدة ومتوسطة مصحوبة بظاهرتي البرق والرعد بالإضافة إلى ظهور كميات كبيرة من السحب المنخفضة.

وأعلن مسؤولو المدينة رفع حالة الطوارئ إلى درجة الاستعداد القصوى، تحسبا لاستمرار هطول الأمطار.

وضربت مدينةَ حلايب جنوب البحر الأحمر، عاصفةٌ ترابية محملة بالأتربة مع نشاط مكثف للرياح، ما أدى إلى انعدام الرؤية، خاصة على الطرق الخارجية.

وحذرت الوحدة المحلية لحلايب قائدى السيارات، حتى الانتهاء من العاصفة الترابية، واستقرار الطقس.

وتعرضت منذ لحظات مدينة مرسى علم ومناطق متفرقة بها لسيول وأمطار غزيرة تسببت فى قطع طريق مرسى علم ابوغصون بجانب أمطار شديدة مصحوبة بظاهرتي البرق والرعد بالإضافة إلى ظهور كميات كبيرة من السحب المنخفضة.

وأنقذت العناية الإلهية 14 غواصا إيطاليا و7 أفراد طاقم لنش سياحي غرق بمنطقة شعاب روكي جنوب البحر الأحمر، حيث تمكن أحد اللنشات المارة والمتواجدة بالمنطقة من انتشال السياح وطاقم المركب وذلك قبل غرق المركب بالكامل.

وشهدت منطقة شعاب روكى جنوب مرسى علم بالبحر الأحمر غرق لنش سياحي ويدعى ( بلانت 1) وذلك جنوب البحر الأحمر بعد تسرب المياه إلى جسم المركب والذي كان في رحلة سفاري لمدة أسبوعين لممارسة رياضة الغوص.

وتمكن طاقم المركب من السيطرة على الموقف وإنقاذ السياح وذلك بعد أن قام أحد اللنشات السياحية بنقلهم إلى ميناء حماطه جنوب مدينة مرسى علم حيث كانوا بصحة جيدة.
loading...

ترشيحاتنا

مفاجأة .. الأقصر لا تمتلك ثلث آثار العالم .. فيديو

زاهي حواس يكشف سبب طرده لـ بيونسيه من الأهرامات .. فيديو

محمد صلاح يتصدر التشكيلة المثالية للجولة العاشرة بالدوري الإنجليزي

منة فضالي تكشف عن وصفة لفقدان 7 كيلو في فترة وجيزة

أول ظهور للفنانة شيماء سيف بعد زفافها.. فيديو

نجم ليفربول يوضح سر استمرار تألق محمد صلاح بالدورى الإنجليزى

سيارة ربع نقل تقتحم شريط السكة الحديد بأسوان

تركيا وقطر تحاولان النجاة من السيف السعودي.. مخاوف تركية من فقدان الحليف القطري لصالح السعودية.. خسارة الدوحة ستكلف أردوغان سياسيا واقتصاديا .. وفرصة سانحة أمام واشنطن

5 مدربين رفضوا تدريب ريال مدريد قبل تعيين لوبيتيجي.. أبرزهم مدرب محمد صلاح

شرط وحيد يقرب إيهاب جلال من تدريب المصري بعد رحيل حسام حسن

أول تعليق لـ شوبير عقب فوزه فى انتخابات اتحاد الكرة

محمد يوسف يوجه رسالة مهمة عبر صدى البلد لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجى.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور

هدية سيتاو إلى الإله بتاح وآمون رع.. وادي السبوع أجمل معابد الفراعنة على ضفاف النيل.. صور

المصري يؤدي مرانه بقيادة ميمي عبد الرازق بعد انسحاب حسام حسن .. صور

بُني بفرمان ملكي.. المسجد العباسي شاهد على بطولات المقاومة الشعبية في بورسعيد

فيديو

مصطفى خاطر: اتثبت في الشارع والحرامي إداني رز باللبن .. فيديو
خبير تربوي: الكتب الخارجية حبوب لمنع التفكير
صدى البلد ينفرد بتفاصيل أول بطولة مستر أوليمبيا في مصر.. فيديو
مشادة على الهواء بين ضيوف أحمد موسى بسبب الدروس الخصوصية
نجم مسرح مصر: اشتغلت نجار وحلاق ونقاش قبل التمثيل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟