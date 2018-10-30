أمطار وسيول تضرب مرسى علم وحلايب وشلاتين بالبحر الأحمر.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ.. وإنقاذ 14 غواصا إيطاليا و7 مصريين

محافظة البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

أمطار شديدة بمرسى علم وحلايب وشلاتين

قطع طريق مرسى علم ابوغصون وانعدام الرؤية بحلايب بسبب الأتربة

إنقاذ 14 غواصا إيطاليا و7 مصريين جنوب البحر الأحمر

رفعت محافظة البحر الأحمر الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة السيول والأمطار، بعد تعرض جنوب البحر الأحمر وبالتحديد مدن حلايب والشلاتين ومرسى علم لأمطار شديدة وصلت إلى حد السيول بمرسى علم وتسببت فى قطع طريق مرسى علم ابوغصون.وتعرض عدة مناطق متفرقة من حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر لأمطار شديدة ومتوسطة مصحوبة بظاهرتي البرق والرعد بالإضافة إلى ظهور كميات كبيرة من السحب المنخفضة.وأعلن مسؤولو المدينة رفع حالة الطوارئ إلى درجة الاستعداد القصوى، تحسبا لاستمرار هطول الأمطار.وضربت مدينةَ حلايب جنوب البحر الأحمر، عاصفةٌ ترابية محملة بالأتربة مع نشاط مكثف للرياح، ما أدى إلى انعدام الرؤية، خاصة على الطرق الخارجية.وحذرت الوحدة المحلية لحلايب قائدى السيارات، حتى الانتهاء من العاصفة الترابية، واستقرار الطقس.وتعرضت منذ لحظات مدينة مرسى علم ومناطق متفرقة بها لسيول وأمطار غزيرة تسببت فى قطع طريق مرسى علم ابوغصون بجانب أمطار شديدة مصحوبة بظاهرتي البرق والرعد بالإضافة إلى ظهور كميات كبيرة من السحب المنخفضة.وأنقذت العناية الإلهية 14 غواصا إيطاليا و7 أفراد طاقم لنش سياحي غرق بمنطقة شعاب روكي جنوب البحر الأحمر، حيث تمكن أحد اللنشات المارة والمتواجدة بالمنطقة من انتشال السياح وطاقم المركب وذلك قبل غرق المركب بالكامل.وشهدت منطقة شعاب روكى جنوب مرسى علم بالبحر الأحمر غرق لنش سياحي ويدعى ( بلانت 1) وذلك جنوب البحر الأحمر بعد تسرب المياه إلى جسم المركب والذي كان في رحلة سفاري لمدة أسبوعين لممارسة رياضة الغوص.وتمكن طاقم المركب من السيطرة على الموقف وإنقاذ السياح وذلك بعد أن قام أحد اللنشات السياحية بنقلهم إلى ميناء حماطه جنوب مدينة مرسى علم حيث كانوا بصحة جيدة.